Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, siyasetin yaşadığı açmazlar bitmeden ülkedeki sorunları çözmenin mümkün olmadığını söyledi.

Taçoy’un Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Taçoy Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Mevcut sorunların çözülebilmesi için yapısal dönüşümün şart olduğunu söyleyen Hasan Taçoy, ziyaret ettiği köylerdeki vatandaşların konulara bakışını memnuniyet verici bulduğunu kaydetti.

Mesarya’nın verimli topraklarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için eşsiz bir şans olduğunu kaydeden Taçoy, “Bölgeyi modern tarım teknikleriyle buluşturmak önemli. Mesarya’nın verimli ovaları suyla buluştuğunda ilk hedef ülkemizin ihtiyacını karşılayacak üretime ulaşmak, ardından güçlü ihracat kalemi oluşturacak bir modele geçiş yapmak olmalı…” dedi.

Bunun için ihtiyaç duyulan tarım master programı oluşturduklarını açıklayan Hasan Taçoy, Mesarya’nın mevcut kapasitesinin kullanılmaya başlanmasıyla ülkenin ekonomik dengelerinin hızla iyileşme göstereceğini, atıl kapasitenin değerlendirilmesi için yapılması gerekenleri tereddütsüz hayata geçireceklerini söyledi.

Mesarya’nın sosyal yapısıyla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ayrı bir değer taşıdığına işaret eden Taçoy, şöyle devam etti:

“Gençlerimizin atalarının topraklarında yaşamlarını sürdürmeleri için gereken her şeyi yapacağız. Bu bizim için oldukça önemlidir. Ülkemizin ekonomik güçlenmesi kadar sosyal açıdan da gelişmesi, Kıbrıs Türk halkının milli benliğini kaybetmeden varlığını sürdürmesi adına yapılması gerekenleri sırasıyla hayata geçireceğiz.”

- “Siyasetin açmazları bitmeden ülkedeki sorunları çözmek mümkün değil”

Öte yandan Taçoy, yaptığı açıklamada, siyasetin yaşadığı açmazlar bitmeden ülkedeki sorunları çözmenin mümkün olmadığını söyledi.

Taçoy, bunun için güçlü bir iradeye ve bu iradenin desteklediği güçlü bir UBP’ye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, kendi söküğünü dikemeyen, kısır tartışmalar ve şahsi koltuk hesaplarıyla kendini yiyip bitiren siyaset anlayışının ülke sorunlarına asla merhem olamayacağını vurguladı.

Önümüzdeki 3 yılda KKTC’de 3 ayrı seçim olduğunu ifade eden Taçoy, “Kıbrıs Türk halkının desteğini en güçlü şekilde alarak başta hayat pahalılığı olmak üzere temel sorunlarımızı bu güçlü irade ile çözmek artık bir zorunluluk haline gelmiştir” diye konuştu.

Bu nedenle ilk hedefin güçlü bir irade ve onun oluşturacağı güçlü bir UBP olduğunu kaydeden Taçoy, iradenin olmadığı yerde demokrasi olmayacağını, sorunlara da çözüm bulunamayacağını belirtti.

“Biz UBP’liler halktan aldığımız güçlü iradeyle partimizin daha da güçleneceğine ve ancak böyle bir UBP ile halkımızın ve devletimizin daha güçlü bir geleceğe taşınabileceğine inanıyoruz” diyen Taçoy, “Bu süreci güçlü irade ve güçlü UBP ile aşacağız” diye konuştu.