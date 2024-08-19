Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Genç TV’de katıldığı programda Muazzez Gazihan’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

UBP’nin şu an bir demokrasi sınavı vermekte olduğunun altını çizen Taçoy, ilçe örgütleri seçiminde tabanın gelip oy kullandığı sandıklardan çıkan sonuçların bir yer hariç hiçbirisinin kendisine sürpriz olmadığını söyledi.

Taçoy, ilçe örgütleri seçiminde hiçbir yerde hiçbir aday için farklı bir çalışma yapmadığının ve taraf olmadığının altını çizerek, bunun nedenini “genel başkan olacak bir aday alt kademede seçilen kim olursa olsun onunla birlikte hareket etmek durumundadır. UBP bir demokratik yarış yaşarken arkadaşlarımız iyisiyle ve kötüsüyle bir seçim kazanacak ya da kaybedecek. Rekabet bir günlük rekabettir. Rekabet biter ve düşmanlık diye bir şey olmaz. Siyasette sürekli düşmanlık diye bir olgunun olmadığını sürekli dile getirmekteyim. Bir rekabet ortamı vardır, o rekabet yaşanır ve biter. Bundan sonra en büyük gücümüz, partimizin adında da olan birliğimizdir” şeklinde aktardı.

“herhangi bir ilçede iddiaya ya da gazete manşetlerinde yer aldığı şekliyle Üstel’in adayları kazandı şeklindeki söylemlere ben katılmam” diyen Taçoy, örgüt seçimlerdeki kazancın kişilerin değil UBP’nin kazancı olduğunu vurguladı.

Hasan Taçoy, üç ilçede aday bile çıkmadığını ve tek adayın seçimsiz seçildiğini anımsatarak, iki ilçede ise adayların Üstel’in başbakan koltuğunu kullanarak yaptığı baskılar sonucunda çekilmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Lefkoşa’da sadece gençlik kolları seçimi yapıldığına işaret eden Taçoy, kadın kolları başkanlığı için aday olan bir ismin, üyeliğinin zaman açısından gereken yeterliliğe erişmediği için mahkeme tarafından adaylığının engellenmiş olduğunu hatırlattı.

Taçoy, bu noktaya en başından beridir işaret ettiklerini belirterek, “ama ne yazık ki mevcut yönetimde bir düşünce yapısı var ve bu düşünce yapısının içerisinde şahsi ve menfi duygularla hareket edilmesinden dolayı mahkeme bir karar verdi ve bizim iddiamızı kabul etti. Bunun sonucunda da seçimlere 19 bine yakın bir üye ile gidildi. Bu bizim için bir kazanımdır. Demokratik seçimlere bilinmeyen kurallarla gitmek doğru ve ahlaklı bir davranış değildir. Siyasi ahlaka aykırı bir davranıştır” dedi.

“UBP’de seçilen arkadaşlar sadece bir kişiyi değil UBP tabanını temsil eden arkadaşlardır” diyen Taçoy, 21 Eylül’de seçilecek genel başkanın bu kişilerle çalışacak olduğunu anımsattı.

Taçoy, “kendimize göre kurallar koymak sadece kendi menfi duygularımızı tatmin eder. Oysa bizim hedefimiz UBP’ye gönül vermiş olanların duygularını tatmin etmektir. Sadece bir kişinin ya da bir zümrenin değil, düşüncesi her ne olursa olsun tüm UBP’lilerin duygularının tatmin edilmesi zorunluluğu vardır” dedi.

“herkes başını iki elinin arasına alsın” diyen Taçoy, durumdan memnun olmayanların gideceği alternatif bulunduğunu söyledi.

Hasan Taçoy, “bu demokratik yarışın sonunda kazanan kişiler olmaz. Bu yarışının sonunda kazanan partimiz ve ülkemiz olur. UBP millettir, vatandır, devlettir. Bu devleti yönetecek olanlar da birlik ve beraberliğin içerisinden çıkacak olanlardır” dedi.

Editör: Kıbrıs Genç Tv