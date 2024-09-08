Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, UBP’nin Partiyi tek başına iktidara taşıyacak bir genel başkana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Hasan Taşoy’ın Basın Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Taçoy, KKTC Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleriyle görüştü.

Taçoy, görüşmede vizyon ve hedeflerini anlattı, Dernek üyelerinin görüş ve önerilerini dinledi.

Görüşmede yaptığı konuşmada Taçoy, gönüllüler tarafından kurulmuş örgütlerin yerlerinin her zaman ayrı olduğunun altını çizdi.

Taçoy, sadece genel başkan ve başbakan olmak için yola çıkmadığını, çıktığı yolun UBP’nin kalıcı iktidarı için bir başlangıç olduğunu söyledi.

“UBP’nin yeri tek başına iktidardır” diyen Taçoy, KKTC’nin kurucu partisi UBP’nin 2009 seçimlerinden sonra tek başına iktidara gelemediğini, ilk seçimde hedefin bu olduğunu söyledi.

Ülkeyi koalisyonlara mahkum etmenin başarı olarak gösterilmeye ve UBP seçmeninin kandırılmaya çalışıldığını belirten Taçoy şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir UBP’li bu aldatmacaya kanmamaktadır. Bunu da 21 Eylül’de göstereceklerdir. Kendilerine yutturulmaya çalışılan ve adına istikrar denilen masala son vererek, UBP’nin tek başına iktidara gelme yürüyüşünü başlatacaklardır. Birileri koalisyonda kalmaktan tatmin olabilir ama bizim hedefimiz bize yakışan bir şekilde tek başına iktidar olmaktır. UBP’yi doğru hedeflere yönlendirecek ve tek başına iktidara taşıyacak bir genel başkana ihtiyacı var”