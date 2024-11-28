Geliri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacak “Ülker Lefkoşa Maratonu”na, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) personeli de destek verdi.

TAK personeli bugün, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 1 Aralık Pazar günü düzenleyeceği maratonun 4 kilometrelik halk koşusu kategorisi için kayıt yaptı.

“Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” sloganıyla düzenlenecek maraton, çocuk koşusu, 4 kilometrelik halk koşusu ve 10 ile 21 kilometrelik parkurlar olmak üzere 4 farklı kategoride koşulacak.

Maratona kayıtlar LTB binası önünde devam ederken www.lefkosamaratonu.com adresinden de online olarak 30 Kasım’a kadar yapılabiliyor.

Bu yıl Ülker Lefkoşa Maratonu’nda ilk kez 6-12 yaşındaki çocuklar için de “Çocuk Koşusu” düzenlenecek. Çocuk koşusuna kayıtlar ücretsiz yapılacak.

Lefkoşa Maratonu, Kıbrıs’tan ve dünyanın farklı ülkelerinden binlerce koşucunun katılımı ile her yıl yapılıyor.

Sportif ve mücadeleci özelliklerinin yanında elde edilen gelirin her yıl toplumsal bir ihtiyacı gidermek için kullanılması da maratona ayrı bir önem katıyor.