Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 15 Temmuz’un

Türk milletinin demokrasiye ve özgürlüğe olan bağını gösterdiğini belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda Hüseyin Çavuş, “Türk milletinin demokrasiye ve özgürlüklere olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha hatırladığımız önemli bir gündür. 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimi, milletimizin iradesine ve birlikte sahip çıktığı değerlere yönelik büyük bir ihanetti.” dedi.

Türk milletinin 15 Temmuz 2016’da sokaklara dökülerek demokrasiye sahip çıktığını belirten Çavuş şöyle devam etti:

“Tankların karşısında durarak özgürlüklerimizi savundu. Bu kahramanlık destanı, Türk milletinin birlik ve beraberlik içindeki gücünün en büyük kanıtıdır.15 Temmuz şehitlerini rahmetle anarken, gazilerimize minnet duygularımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türk milletinin gösterdiği bu büyük direniş, demokrasiye olan inancı pekiştirmiştir. 15 Temmuz'un yıl dönümünde, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile aydınlık yarınlarımıza olan inancımızı tazelemek için bir araya geliyoruz. Bir kez daha, bu mücadelede yer alan herkese teşekkür ediyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin 15 Temmuz Direnişinin yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.”