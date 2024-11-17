Ercan Havalimanı işleticisi T&T Airport’un ortaklarından, Taşyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, şirketin daha iyi tanınmasını sağlamak maksadıyla gazetecilere yönelik İstanbul’a ziyaret düzenliyor.

T&T Airport Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Taşyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden biri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “KKTC’de çeşitli spekülatif haberlere konu edilmeye çalışan şirketin Kıbrıslı Türk gazeteciler tarafından daha iyi tanınmasının, ‘haberde tarafsızlık’ ilkesinin hayata geçirilmesi bakımından uygun olacağı öngörülmüş ve gönüllü olacak gazetecilerin İstanbul’daki şirket yatırımları hakkında bilgilendirileceği bir gezi düzenlenmesi düşünülmüştür” denildi.

Açıklamada, amacın, Taşyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yapısı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine olanak sağlamak olduğu ifade edildi.

İstanbul ziyaretinin tüm gazetecilere açık olduğu belirtildi.