Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık kurumları, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarla meme kanseriyle ilgili farkındalık çalışmalarının daha da yaygınlaştırılmasının gereğine dikkat çekti.

Tatar, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bu vesileyle sağlığın en kıymetli hazine olduğunu bir kez daha hatırlatmak istediğini kaydeden Tatar, her yıl ekim ayında, dünya genelinde milyonlarca insanın meme kanseri hakkında farkındalık yaratmak ve erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulamak için bir araya geldiğini belirtti.

Meme kanserinin, kadın kanserleri arasında birinci sırada yer alırken, erken teşhis ve tedaviyle büyük ölçüde kontrol altına alınabildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu sebeple, tüm kadınlarımızı düzenli sağlık kontrollerine ve kendi kendine muayene yapmaya davet ediyorum. Sağlığımızı korumak, sadece bireylerin değil, aynı zamanda ailelerimizin ve toplumumuzun da güçlü kalması anlamına gelir." dedi.

Tatar, KKTC'de de meme kanserinin, dünya genelinde olduğu gibi birinci sırada yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde meme kanserinin erken teşhisine yönelik Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) gibi kurumlar, özellikle meme kanseri taramaları ve erken teşhis konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Meme kanseri farkındalığı giderek artmakta ve erken teşhis olanakları iyileştirilmektedir. Ancak bu konuda daha fazla farkındalık oluşturulması ve tarama programlarının yaygınlaştırılması devletimizin ve hükümetlerimizin görevlerinden birisidir.

Bu anlamlı ayda, sağlık kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte meme kanseriyle ilgili farkındalık çalışmalarını daha da yaygınlaştırılmasının altını çizmek gerekiyor. Erken teşhis, güçlü bir sağlık altyapısı ve toplumsal dayanışma ile başta meme kanseri olmak üzere kanserle mücadelede başarılı olabiliriz.

Hayatımızı ve sevdiklerimizi koruma yolunda atılacak her adım kıymetlidir. Unutmayalım ki, erken teşhis hayat kurtarır. Bu vesileyle, meme kanseri ile mücadele eden tüm kadınlarımıza ve sevdiklerine sabır, güç ve sağlık diliyor, hastalıkla mücadelede kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.

Meme Kanseri Farkındalık Ayında, sağlık dolu bir geleceğe olan inancımla hepinize en içten sevgi ve selamlarımı sunuyorum.”