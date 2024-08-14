“Üstel, ‘Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ersin Tatar’dır söylemini yıllardır dile getiriyor”

Ulusal Birlik Partisi’nin kurultay sürecini de değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, cumhurbaşkanlığı adaylığını yıllardır Başbakan Ünal Üstel ile konuştuklarını ve her konuşmalarında da ‘Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ersin Tatar’dır söylemini dile getirdiğini ifade etti.

Kıbrıs Genç TV’de Okan Veli Şafaklı ve Deniz Gürgöze’nin sunduğu “Eko-Politik” programına katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ni geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğinden söz ederek, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin yapıldığı araziyi kendisinin bulduğunu belirtti.

Arazide çeşitli projelerin yapıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa’nın desteği ile yerleşkenin projesini ortaya koyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi’nin karşısında 500 dönümlük alana da Cumhuriyet Parkı inşaa edildiğini söyledi. Bu parkın içerisinde ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağını; amfi tiyatro, bisiklet ve yürüyüş yollarının olacağını ifade etti.

“Cumhuriyet Meclisimiz sigara fabrikasıydı, bize yakışmıyordu”

Tüm 500 dönümlük arazinin Genel Kurmayın talimatıyla Cumhurbaşkanlığına tasis edildiğini söyleyen Tatar, geçmişte muhalefetin öncülüğünde yerleşkenin önünde eylemlerin yapıldığını, pankartların açıldığını hatırlatarak “ Bizim Cumhuriyet Meclisimiz sigara fabrikasıydı. Bize yakışmıyordu. Bu sebeble arazimizin yeterli olduğunu ifade ederek güzel bir Cumhuriyet Meclisi inşaa etmemiz gerektiğini önerdim. O dönemlerde tüm milletvekillerimiz bu güzel projede yer alacak ve bende rahatlayacaktım. Süreç bu şeklide ilerledi ve şu anda muhteşem bir proje olarak nitelendirebileceğim bu çalışmalar çok güzel bir şekilde sona yaklaşıyor. Ben buradan bir kez daha desteğini esirgemeyen Anavatanımız Türkiye Cumhuriye’tine teşekkür ederim.” Projemiz; muhteşem bir projedir.” dedi.

“Projenin bitimi yıl sonuna kalabilir”

Gazeteci Deniz Gürgöze’nin 15 Kasım’a proje biter mi? sorusunu Tatar; “Hedef, 15 Kasım’dır. Tabi bu çok büyük bir proje. Ayrıntılar çok. Yıl sonuna kalabilir diye düşünüyorum” şeklinde yanıtladı. Tatar, konuşmasının devamında “6 Şubat Depreminde ülkemizdeki tüm araç gereçler deprem bölgesine gittiği için tekrar projeye ekiplerin odaklanması zaman aldı. 6 Şubat Depremi olmasaydı şuan devam eden proje tamamlanmış olacaktı.” dedi.

“Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin adamıdır” söylemleri doğru değil”

İki devletlilik siyasetine ilişkin de görüşlerini aktaran Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni iki devletlilik siyasetine ikna ettiğini kaydederek, “Tatar Türkiye Cumhuriyeti’nin adamıdır” söylemlerinin doğru olmadığını vurguladı.

Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ulusal Birlik Partisi başkanılı dönemimde gerekse milletvekiliği döneminde Kıbrıs meselesiyele ilgili son durumu ekip arkadaşlarımla analiz ettik. Crans-Montana sürecinde Sayın Akıncı “Artık Fedaral temelde bir çözümün fırsatı geçmiş, bitmiştir” şeklinde açıklama yapmıştı. Akıncı “Bu nesil bunu kaybetmiştir” demiş ve iki devletli çözümü söylemiştir.

“İki devletlilik siyasetimize dört bir yanda artan bir destek var”

O dönemlerde federal anlayışa dönüş yaptı. Ancak dediği vakit Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanlığına gelip artık federasyon yolunun sonuna gelindiğini söylemiş ve yeni bir siyaset geliştirilmesi gerektiğini belitmişti. Parti olarak iki devletli siyasetin tek çıkış noktası olduğunu anladık. Sonrasında iki devletlilik siyasetimizi halkımıza anlattık ve seçimi kazandık. Şu anda iki devletlilik siyasetimize dört bir yanda artan bir destek vardır. Şuan her yerde KKTC’yi tanıtma çabası içerisinde savunduğumuz bu politikayı anlatıyoruz.” dedi.

“Üstel, ‘Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ersin Tatar’dır söylemini yıllardır dile getiriyor”

Ulusal Birlik Partisi’nin kurultay sürecini de değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, cumhurbaşkanlığı adaylığını yıllardır Başbakan Ünal Üstel ile konuştuklarını ve her konuşmalarında da ‘Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ersin Tatar’dır söylemini dile getirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel’in son zamanlar da yapmış olduğu parti toplantılarında ve bölge ziyaretlerin de ise aynı söylemi kullandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çeşitli söylemlerle tartışma yaratma niyatinde olan bazı kesimlerin adaylık konusunda asılsız söylemler öne sürdüğünü vurgulayan Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendisine destek belirttiğini kaydetti.