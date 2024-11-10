Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Teşgilat Minalayalar Zamanı“ adlı uzun metrajlı filmin dün Ankara'da yapılan, Türkiye’deki ilk gösterim programına katıldı.

Mormenekşe Kadınlar Birliği tarafından çekimleri yapılan filmin Kıbrıs Türk Kültür Derneği tarafından organize edilen ilk gösterimi Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yer aldı.

Yönetmenliğini Ahmet Eray Gündoğmuş, hikâye ve senaryo yazarlığını Erşen Ummanel’in üstlendiği film Muratağa, Atlılar, Sandallar Katliamı ve 1974 yazını çocukların gözünden anlatıyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, filmde anlatılan Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde yapılan katliamların, dünyada çok az örneği olduğuna dikkat çekti. Tatar, bunu yapanların polis ve asker olduğunu ancak yargılanmayan cinayetler olarak tarihe geçtiğini, Rum eski Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli’nin de bunu itiraf ettiğini söyledi.

Acı ve katliamlar yaşayan Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Barış Harekatı ile özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuştuğunu anlatan Tatar, 50 yıldır adada barış, huzur ve güven olduğunu kaydetti.

Çağdaş değerlere rağmen yakın geçmişte Avrupa’nın ortasında Bosna’da ve şimdi Ukrayna ve Gazze’de savaşın sürdüğünü dile getiren Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün ve askeri varlığının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, etkinliği düzenleyen Kıbrıs Türk Kültür Derneği ve Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile filmde emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 2 gün süren Samsun ve Ankara temaslarını tamamlayarak dün akşam adaya döndü.