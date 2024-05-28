Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

“Dost ve kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 28 Mayıs Müstəqillik Günü’nü şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “İstiklal Bildirisi ile 28 Mayıs 1918 tarihinde Mehmet Emin Resülzade liderliğinde ilan edilen Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 106. yıldönümü kutlu olsun. Azerbaycanlı kardeşlerimizin son iki yıl içinde işgal edilen topraklarını geri kazanması ile bu yılki Müsteqillik Günü'nün böylesine mutlu bir ortamda kutlanmasının ayrıca sevinç ve gururunu yürekten paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tatar’ın kutlama mesajı şöyle devam etti:

“Bu vesileyle başta ‘Türk Dünyası bizim ailemizdir. Kıbrıs Türkleri de Büyük Türk Milleti ailesinin bir parçasıdır’ diyerek KKTC’ne güçlü şekilde destek veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sağlık, mutluluk ve başarı, dost ve kardeş Azerbaycan halkına da barış ve müreffeh günler dilerim”