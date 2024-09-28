Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’e yeni sürecin ancak egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün tanınması ile mümkün olabileceğini aktardı.



Ersin Tatar, Güney Kıbrıs ile her iki tarafın da faydasına olacak konularda işbirliğini geliştirmek için hazır olduklarını belirtti.



Tükenmiş ve geçersiz temeller üzerinde müzakerelerde ısrar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Tatar, "Genel Sekretere müzakereli bir çözüme olan bağlılığımı yineledim. İki tarafın eşitliğe dayalı ve iki taraf için karşılıklı yarar sağlayan farklı konularda nasıl işbirliği yapabileceğine dair görüşlerimi ortaya koydum" dedi.



Müzakerelerin tükenmiş federal temelin unsurlarını içermeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta iki halkın, iki devletin olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.