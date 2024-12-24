Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "12. Merit İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni" ve "Hayalimdeki Kıbrıs" konulu resim sergisi açılışında, çocukların gelecek olduğunu ve devleti daha iyi noktaya taşıyacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, 12. Merit İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni ve Hayalimdeki Kıbrıs konulu resim sergisi açılışına katıldı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çocukların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği olduğunu söyleyen Tatar, “Devletimize, bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze ve onurlu yaşamımıza sahip çıkalım, ülkeyi daha iyi yönetelim. Devletimizi, sizlerin çalışmalarıyla daha iyi noktaya taşıyacağız.” dedi.

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargo ve kısıtlamalardan çocukların da nasibini aldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim çağında dünyayı takip eden çocukların, gelişmiş ülkelerdeki yaşıtlarıyla yarışacak durumda olduğunu kaydetti.

Yaptıkları çalışmalardan dolayı çocuklara başarılar dileyen Tatar, çocukları yetiştiren aileleri ve öğretmenleri tebrik etti.