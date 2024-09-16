Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'in incisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğaya ve çevreye sahip çıkma adına birçok kurumun birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu yıl 5’incisi düzenlenen Caretta Caretta Şenliği’ne katıldı. Tatar, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ile Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün birlikte düzenlediği şenlikte bir de konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, yumurtlamaya gelen caretta caretta kaplumbağalarının yumurtalarının korunup, yumurtadan çıkan yavruların denize bırakıldığını belirterek, çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.

Kültürel mirasın korunmasının ülke turizmi ve ülkenin geleceği için önemli olduğuna işaret eden Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurum, kuruluş, değerleri ve çağdaşlığı ile medeni dünyada yerini aldığını vurguladı.

Dünyada savaşlar ve ölümler yaşanırken Kıbrıs Türkü’nün caretta caretta kaplumbağalarının korunması ve üremesi için duyarlı olduğunu ve canlılara değer verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, izolasyon ve ambargolara rağmen dünya mirasını korumak adına çevreye karşı hassasiyet gösterildiğini kaydetti.