Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Kırgız gençlerinin daha aydınlık bir gelecek kurmalarına destek olmak amacıyla eğitim öğretim sahasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan temasları kapsamından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Erdoğan, ata yurdu Kırgız Cumhuriyeti'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplu açılış töreninin üniversite için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, tüm öğrencilere ve hocalara başarılar temenni etti.

Türkiye-Kırgızistan kardeşliğinin, kökleri derinlere inen ulu bir çınar gibi her geçen yıl büyüyüp güçlendiğini, farklı alanlara dal budak saldığını belirten Erdoğan, "Atalarımızdan tevarüs ettiğimiz bu kardeşlik ve işbirliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Türkiye-Kırgızistan işbirliğinin sürekliliğinin en önemli güvencesinin, eğitim öğretim alanındaki projeler olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Kırgız gençlerinin daha aydınlık bir gelecek kurmalarına destek olmak amacıyla eğitim öğretim sahasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Kırgızistan'ın bağımsızlığının hemen ardından 1992 yılında imzaladığımız Eğitim Anlaşması kapsamında ortak okulumuz Türk Kırgız Anadolu Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesini eğitime açtık. 1995 yılında ise Manas Üniversitemizin temellerini attık. 2022 yılında Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun açılması ile Kırgızistan'da eğitime verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik. Gelinen aşamada ortak liselerimizde 400, Bişkek Türk okulumuzda 1200, TÖMER Türkçe kurslarımızda 3 bin 100 öğrencimiz var. Kısa süre önce açılmasına rağmen Türkiye Maarif okulumuzda 1500 öğrenciye ulaştık. Manas Üniversitesinde ise yaklaşık 7 bin genç kardeşimiz yükseköğrenim görüyor. Yani farklı seviyelerde toplamda 13 bini aşkın öğrenciye doğrudan destek sağlıyoruz."

Erdoğan, bugüne kadar Türkiye bursları vasıtasıyla binlerce Kırgız öğrenciye Türkiye'de eğitim fırsatı sunduklarını vurgulayarak, "Tüm bu gayretlerimizle Kırgız kardeşlerimizin beşeri, akademik ve kültürel sermayesinin güçlenmesine ciddi katkıda bulunduk. İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmediğini ve gitmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Asıl olan mümtaz isimler yetiştirmek"

Manas Destanı'nda yer alan "Çocuk miras ve nimettir, çocuk cana kuvvettir, bundan başkası yalan dünya boşa harcanmış emektir" ifadesini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esas mesele en büyük miras olan insana, bireye, gence, çocuğa yatırım yapmaktır. Asıl olan yarınların bilim adamlarını, akademisyenlerini, mühendislerini, bürokratlarını, siyasetçilerini, kültür ve sanat insanlarını yetiştirmektir. Asıl olan Türk edebiyatının iftihar burçlarından Cengiz Aytmatov gibi mümtaz isimler yetiştirmektir. Manas Üniversitesi başta olmak üzere, tüm eğitim kurumlarımız istikbalimizi gönül huzuruyla emanet edebileceğimiz, düşünen, araştıran, bilimsel gelişmeleri takip eden misyon ve vizyon sahibi gençlerin yetişmesine vesile olacaktır. Şunu da hepimiz çok iyi biliyoruz, üniversite tarafından desteklenmeyen bir ekonomi politikası, sanayileşme programı, dış politika ve kültür politikası eksik kalır. Üniversitemizin bu yönüyle de Kırgızistan'ın yükselişine mihmandarlık edeceğine inanıyorum."

Erdoğan, Manası Üniversitesi'ni, ecdadın tarihteki başarılarından ilham alarak, medeniyetin yeniden inşasına katkı vermek üzere hayata geçirdiklerini anımsatarak, üniversitenin 29 yıl boyunca dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri haline geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1997 yılında öğrenci almaya başlayan Manas Üniversitesi'nden şimdiye kadar 13 bin 200 öğrencinin mezun olduğunu aktararak, bugün dünyanın 45 farklı ülkesinde Manas mezunlarının olduğunu ifade etti.

- "Çok daha önemli başarılar bekliyorum"

Manas Üniversitesi'nin, 11 fakültesi, bir yüksekokulu, bir meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitim enstitüsü ile kuruluş misyonunu hakkıyla ifa ettiğini belirten Erdoğan, şunları paylaştı:

"Manas Üniversitesi'nin 2 yıl üst üste dünyanın en başarılı 1000 yükseköğrenim kurumu arasına girdiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. Bu başarı sadece Kırgızistan ve Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda emeği ve katkısı olan herkesi, tüm hocalarımızı, tüm öğrencilerimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Başarılarınız hep daim olsun. Bugüne kadar başarılarınızın katlanarak artması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Başbakanlığımızdan itibaren üniversitemizle daima yakından ilgilendik. Üniversitemizin külliyesinde yapımı tamamlanan eserleri 10 Nisan 2013'te bizzat açmıştık. Bugün bunlara 110 yeni tesis, eser, hizmet, ürün ve proje daha ilave etmenin sevincini yaşıyoruz. Aralarında iki fakülte, bir enstitü ve 26 laboratuvarın da bulunduğu tüm bu hizmet, yatırım ve eserin üniversitemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu tesislerin inşasına katkı veren işçisinden mühendisine, firmasından üniversite yönetimine, hayırseverinden resmi kurum ve kuruluşlarımıza kadar herkesi tebrik ediyorum."

Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sadece Kırgızistan'ın değil, Türk dünyasının en gözde üniversitelerinden biri olan Manas Üniversitesi'nden, gelecek dönemde çok daha büyük projeler, daha nitelikli bilimsel çalışmalar, çok daha önemli başarılar beklediğini dile getirdi.

- "Ülkenize olan sorumluluklarınızı ihmal etmeyin"

Üniversite öğrencilerine seslenen Erdoğan, kökleriyle bağı zayıflamış, hatta kopma noktasına gelmiş ağaçların kuruyup devrilmesinin mukadder olduğunu vurguladı.

Köksüz insanların da tıpkı köksüz ağaçlar gibi hayatın inişli çıkışlı yollarında istikametini kaybedeceğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tarihinizle, medeniyet değerlerinizle, ailenizle, inancınız ve ideallerinizle bağlarınızı asla koparmayın. Merhum Cengiz Aytmatov, 'dağdaki patikaya benzettiği insan hayatında, menzile ancak birleşenlerin, birbirine omuz ve destek verenlerin varacağını' söylüyor. Bireysel gelişim elbette önemlidir. Bununla birlikte insan, ailesi içinde, yaşadığı toplum içinde, o toplumun inanç değerleri ve kültürü içinde anlam kazanır, şahsiyetini inşa eder. Bilhassa teknolojinin ve dijital dünyanın hayatımızı kuşattığı bir dönemde ailenizle ve mensubu olduğunuz toplumla sıkı ilişki içinde olmazsanız bir müddet sonra yalnızlığa, umutsuzluğa ve çaresizliğe mahkum olursunuz. Bunun için eğitim ve iş hayatının her aşamasında ailenize, milletinize ve ülkenize olan sorumluluklarınızı ihmal etmeyin, aklınızdan çıkarmayın."

Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır envaiçeşit terör örgütüyle mücadele etmiş ve çok ağır bedeller ödemiş bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, "Aklınızı kiralamak isteyenlere, şahsiyetinizi gasbetmek isteyenlere, sizi kendi ideolojisine esir etmek isteyenlere kesinlikle prim vermeyin. Bir büyüğünüz olarak sizlere tavsiyem, yaptığınız her işte en iyiyi hedeflemeniz, en iyiye ulaşmak için çalışmanız, mücadele etmeniz, hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmamanızdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni öğretim yılında öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

- 110 eserin açılışını yaptı

Konuşmasının ardından Erdoğan, Manas Üniversitesi'nde yapılan 110 eserin açılışını, canlı yayınla bağlandığı yerlerle kurdele keserek gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılışta, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.