Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden Kıbrıs konusundaki müzakerelerin yeniden başlamasının söz konusu olmadığını söyledi.

Tatar, Türk tarafının bu konudaki tavrının çok açık ve net olduğunun altını çizerek, federal çözüm müzakerelerine kesinlikle dönüş yapılmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tatar, “Kimse müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlayacağı beklentisi içerisine girmesin. Federal çözüm arayışları Crans Montana’da bitmiştir. Kıbrıs konusunda müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için ortak bir zemin yoktur. Ortak zeminin olmadığı gerçeği ortadayken 3’lü ya da başka bir formatta görüşmeye de gerek yoktur” diyerek Rum Lider Nikos Hristodulidis’in oldu-bittiler yaratma peşinde olduğunu söyledi ve Rum Liderin 3’lü görüşme iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:

“Üçlü bir görüşme için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yaptığı bir davet yok. Zaten mevcut koşullarda üçlü görüşmeye biz onay vermeyiz. Böyle bir görüşme için zemin yoktur. Müzakerelerin hangi koşullarda başlayabileceği konusundaki tavrımız açıktır. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz tescil edilmeden müzakereler başlayamaz. Rumlar yine oyun peşinde. Bize gelen bir davet yok. Rumların niyetleri algı yaratmak ve Türk tarafını baskı altına almaya çalışmak. Biz bu oyunlara gelmeyiz. Hristodulidis boş hayaller peşinde koşmaktan vazgeçsin ve adadaki gerçekleri dikkate alsın.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Hristodulidis’in sürekli bir şekilde algı yaratarak Türk tarafını zora sokma peşinde koştuğuna dikkati çekerek, “Bunlar boşuna gayretler. Türk tarafı ne yaptığını ne istediğini çok iyi biliyor. Türkiye ile tam bir işbirliği ve uyum içerisinde Kıbrıs konusundaki politikalarımızı yürütüyoruz. Oynanmak istenen tüm oyunları da bozuyoruz ve bozmaya devam edeceğiz.” dedi.