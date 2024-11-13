Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile giriştiği askeri iş birliğinin sonunun iyi hesaplanması gerektiğini belirterek, “Herkes boyuna göre sıçramalı.” dedi.

Tatar, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile Kıbrıs’ta hem Türklere hem de Rumlara huzur ve barış getirdiğini anımsatarak, “Bugün Güney Kıbrıs bir refah yakalamışsa, ekonomisi bu kadar gelişmişse, bunda Kıbrıs’taki barış ortamının da katkısı vardır.” ifadesini kullandı.

- “ABD’nin stratejik hedefleri kendisini bağlar. Bölgede bugün vardırlar ama bir bakmışsınız yarın yoklar”

BRT’de yayınlanan ManşetArtı programına konuk olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ın dünyada yaşanan olaylara yönelik olarak kendi içerisinde ikiye bölünmüş olduğuna işaret ederek, Kıbrıs adasının silahlandırılmasını ve hedef haline getirilmesini doğru bulmadığının altını çizdi.

KKTC’nin yoluna Türkiye ile uyumlu ve herhangi bir tehlikeli duruma alet olmayacak şekilde devam ettiğini ifade eden Tatar, “Amerika Birleşik Devletleri’nin stratejik hedefleri kendisini bağlar. Bölgede bugün vardırlar ama bir bakmışsınız yarın yoklar.” dedi.

“Herkes boyuna göre sıçramalı” diyen Tatar, NATO ve benzeri dengeler içerisinde yapılacak bir sıçrayışın sonrasının da iyi hesaplanması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile Kıbrıs’ta hem Türklere hem de Rumlara huzur ve barış getirdiğini anımsatarak, “Bugün Güney Kıbrıs bir refah yakalamışsa, ekonomisi bu kadar gelişmişse, bunda Kıbrıs’taki barış ortamının da katkısı vardır. ”dedi.

Kıbrıs’ta baskı ve dayatmayla imzalanacak bir anlaşmanın yakın gelecekte mutlaka çatışmalara neden olacağını ifade eden Tatar, “Bir sonraki anlaşma bugünü aratmamalıdır.” vurgusu yaptı.

Tatar, KKTC halkının güvenliğinin ve esenliğinin son derece önemli olduğunun altını çizerek, “Biz barışı, huzuru, güvenliği yaşıyoruz. Bunun sahibiyiz. Bu zenginlik bizim en büyük rahatlığımızdır” dedi.