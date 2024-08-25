Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına Salamis Antik Tiyatrosu’nda düzenlenen Levent Yüksel konserine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, “Kalbimiz her zaman Şampiyon Melekler için atacak” dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya’nın Şampiyon Melekler'in adının yaşatılması ve adaletin yerini bulması için büyük uğraş verdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Adaletin yerine gelmesi için yüreğimiz mahkeme salonlarında atıyor. Şampiyon Meleklere borcumuzdur. İsias ortak davamızdır. Bu acı hepimizindir ve acıyı unutmamız mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Pulya Festivali’ni düzenleyen Yeniboğaziçi Belediyesi’ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, sahneye çıkan sanatçılara teşekkür etti.