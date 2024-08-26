Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs müzakereleri için masa kurulacaksa egemenliğimizin kabul edilmesi esastır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul temasları kapsamında NTV yayınına katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Ahmet Yeşiltepe’nin sorularını yanıtladı.

Adada müzakerelerin devam etmesi için egemenlik şartına vurgu yapan Tatar, milli siyasetten dönüş olmayacağını söyledi. Tatar, “Artık Kıbrıs’ta iki devletlilik kaçınılmazdır. Zaten 60 yıldır iki devlet vardır. 60 yıldır bu iki devleti ortadan kaldırıp da üniter bir yapı kurmak mümkün değildir” dedi.

-“Federal temelli bir anlaşma için her şey denenmiş ve tüketilmiştir”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Şimdiye kadar federal temelli bir anlaşma için her şey denenmiş ve tüketilmiştir. Eğer müzakere masası kurulacaksa mutlak suretle egemenliğimizin kabul edilmesi gerekir. Bu çok önemlidir ve pazarlık konusu değildir” diye konuştu.

Egemenliğin uluslararası anlaşmalardan kaynaklandığını ve hakların pazarlık konusu olmadığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, egemenliğin kabul edilmesiyle masaya oturulacağını yineledi. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “eşit oturup, eşit kalmak” açıklamasına atıfta bulundu.

Müzakerelere dönüş için kritik şartlarını “direkt uçuş, direkt ticaret ve bizimle kimseyi görüştürmemek, sporda bile sporcularımızı kimseyle görüştürmemek gibi saçma ambargoların kaldırılması” olarak sıralayan Tatar, egemenliğin de kritik şartlardan olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “O zaman bir süreç başlayabilir. Bırakınız bunları kaldırmayı, son zamanlarda Rum tarafı gerek malına mülküne, turizmine, üniversitelere yönelik saldırılar başlattı. Güya bizi yıldıracaklar” diye konuştu.

-“Bu halk bu oyuna gelmeyecek”

Haklarından vazgeçmesi için KKTC’ye baskı kurulmaya çalışıldığını söyleyen Tatar, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Anlaşma olacaksa iki tarafın da onayıyla, adil olacaksa bu şartlarla masaya oturabiliriz. Ambargolarla baskı ile dayatarak bizi zorla masada bir yenilgiye uğratmak için her türlü zulmü yapıyorlar. Bu halk da bu oyuna gelmeyecek. Biz ne diyoruz, bizim arkamızda çok güvendiğimiz 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti var. Türk dünyası var. Geleceğe umutla bakabileceğimiz bir pozisyona geldiğimizi görüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler’in, KKTC’ye yönelik ambargo uygulamasının sona erdirilmesi konusundaki sözlerin tutulmadığına da dikkat çekti.

Ortadoğu’daki son gelişmeleri değerlendiren Tatar, İsrail yanlısı adımların Rum kesimini hedef haline getirdiğini vurguladı.

Hedef olma noktasında Güney Kıbrıs’ın ekonomisinin çökebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya’ya abluka uygulayan Güney Kıbrıs’ın egemenliğini sorguladı.

Ortadoğu’da yaşananlar karşısında Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin herhangi bir şekilde hedef olma riskinin bulunmadığını söyledi.