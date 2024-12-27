Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Üniversiteler Birliği başkanı Prof. Dr. Asım Vehbi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim alanında sürdürdükleri çalışmalarda başarılar diledi.

Bağların güçlenmesi açısından eğitim sektörünün önemli bir noktada olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğretimin önemli bir sektör olduğunu vurguladı. Uzun vadede eğitim sektörünün daha da gelişeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin bir eğitim adası olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, eğitim alanında uluslararası bir marka değeri oluşturdu. Eğitim sektöründe yaşanan sorunları aşabilmek adına işbirliğinde dayalı çalışmalara hazırım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, eğitime yapılan yatırım ve kazanılan tecrübeyle, KKTC’nin eğitim konusunda marka değerinin korunup, yüceltileceğine ve eğitim kalitesinin artacağına dair inanç belirtti.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Asım Vehbi ise, yükseköğretimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunmak için kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Asım Vehbi, üniversitelerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gücü olmasının yanı sıra, hem ekonomik hem sosyal hayatın da önemli bir lokomotifi olduğunu vurguladı. Bu durumun artarak, devam ettiğini kaydeden Vehbi, üniversitelerin daha da iyiye gitmesi için işbirliği içerisinde çaba sarfetmeye devam edeceklerini ifade etti.