Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Kaan Kutlay ve kurul üyeleri ile bir toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinde bu sabah yapılan toplantıda, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili mevzuat ve uygulamanın yasal yükümlülükleri üzerine yapılan çalışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre toplantıda, kişisel verilerin korunması hakkı konusunda kamuoyunda farkındalığın artması, uygulamayla hukuki yükümlülüklerin anlaşılması ve Kişisel Verilerin Korunması Yasası ile ilgili güncelleme yapılması konuları görüşüldü.

Toplantıda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay, kurul üyeleri Halide Koca, Av. Emre Yağmuroğlu, Bora Tüccaroğlu, Deniz Tatar, Av. Cemre İpçiler, Nihat Yılmaz, Dr. Elşen Mülazimoğlu ile Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy yer aldı.