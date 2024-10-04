Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü nedeniyle Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliğiyle düzenlenen 7. TÜRKSOY Etno-Moda buluşmasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, KKTC, Moğolistan ve Rusya Federasyonu’ndan tasarımcıların yer aldığı etkinliğin zengin kültürel mirasları, moda unsurlarıyla bir araya getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte Orta Asya’dan getirilen kültür ve sanatı görme fırsatı bulduklarını belirterek, kültürel mirasın Türk milletini birbirine bağlayan tarihi güzellikler olduğunu dile getirdi.

Türk dünyasının bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin etkinliğe ev sahipliği yapmasından dolayı gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, organizasyonu düzenleyenlere, katkı koyanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oluşan Türk Devletler Teşkilatı’nın 15’inci yıl dönümünü ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü’nü birlikte kutladıklarına da işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca "Türk Birliği ve Türk Dünyası birlikte daha güçlüdür" diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.