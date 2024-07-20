Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Yavuz Çıkarma Plajı’nda gerçekleşen Şafak Nöbeti’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşene kadar Kıbrıs Türk halkının çok acılar çektiğini, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için Rum ve Yunanlılar tarafından saldırılara uğradığını, sinsi oyunlar ve katliamlara karşı direndiğini söyledi.

20 Temmuz 1974’te Mehmetçiklerin Kıbrıs’a gelip, mücahitlerle buluşarak Kıbrıs Türkü’nün hayatını kurtardığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Çıkarmanın yaşandığı gün mutluluktan dökülen gözyaşları hafızalarımızda. Bizi birbirimize birbirine bağlayan duygularımız ve anılarımızdır” dedi.

Denizden gelen Mehmetçiklerin Rum ve Yunan saldırılarına rağmen gemiden çıkmayı başarıp, Beşparmak Dağlarına vardığını ardından Mücahitlerle buluştuğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, destan yazılarak Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası yaşandığını kaydetti.

1974’ten sonra Kıbrıs Türkü’nün devletinin temellerinin atıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, bağımsız bir Türk Devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kahramanlıkların ve verilen mücadelelerin eseri olduğuna dikkat çekti, “Bu eserle gurur duyun” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de ve Mavi Vatan’da büyük Türk Milleti’nin temsilcisi olarak varolacağını vurguladı.

Harekatta yer alan ve hayatta olan komando ve Mehmetçikleri selamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere minnetlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca 50’nci yıl Şafak Marşı’nı besteleyip seslendiren Ferhat Göçer’i tebrik etti.