Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ)Belediyesi hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar törende yaptığı konuşmada, belediyeler reformuyla Lapta ve Alsancak belediyelerinin birleştirildiğini anımsatarak, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin 20 köye hizmet götüren en büyük belediyelerden olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hizmet binasının faaliyete başlamasıyla daha çağdaş bir ortamda hizmet verileceğine dikkat çekerek, çalışanların sunacağı, vatandaşın da alacağı hizmet kalitesinin artacağını kaydetti.

Vatandaşa daha fazla refah ve mutluluk sunmak için eldeki imkanlar kapsamında tüm olanakların seferber edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynakları verimli kullanıp, katma değer yaratarak halka en iyisini sunmanın önemine vurgu yapan Tatar, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla hizmete koyduğu yeni binasının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye’den gelen su ile bölgede tarımsal faaliyetlerin artacağına dikkat çeken Ersin Tatar, Lapta, Alsancak ve Çamlıbel bölgelerinin KKTC'nin dağı, denizi ve doğasıyla en güzel bölgelerinden olduğunu söyledi.

Ülkede ekonomik imkanların arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, refahın sadece parayla ölçülmediğini temizlik, kalite, rahatlık ve sosyal yaşamın da önemli olduğunu belirtti, bu bölgelerde yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar belediyenin yeni hizmet binasının hayata geçmesinde emeği geçenleri de tebrik etti.