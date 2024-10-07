Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ın bazı bölümlerinin ziyarete açılmasının dördüncü yıldönümü vesilesiyle Maraş bölgesindeki muhtarlar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti’nin göz bebeğidir” cümlesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununun herkes için taşıdığı önemi ve milli değeri vurguladı. Tek yürek olarak bu mücadeleyi sürdürmekten duyduğu mutluluğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının refahı, huzuru ve barışının bu mücadelede esas olduğunu belirtti.

Mavi Vatan’nın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin toprak genişliğinin 3 bin 800 kilometrekare olduğunu bunun kazancının 4 katı kadar Mavi Vatan’a katkısı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik, ticari ve güvenlik konularında Kıbrıs’ın stratejik konumunun değerinin altını çizdi ve Kıbrıs adasının uluslararası platforma ne kadar önemli olduğunu yineledi.

Maraş açılımının da bu milli meselenin bir başka boyutu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın sahilinin de Mavi Vatan kadar önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş bölgesindeki muhtarlarla gerçekleştirdiği görüşmede, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.