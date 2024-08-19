Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MÜSİAD Hollanda Şube Başkanı Ali Köklü beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabuldeki konuşmasında, MÜSİAD’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. MÜSİAD gibi sivil toplum örgütlerinin dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, gerek yurt dışında gerekse yurt içinde iş birliği içerisinde çalışmanın ve bir araya gelmenin önemine değindi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlara değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kısıtlamaları “çağdışı” olarak nitelendirdiğini ve kaldırılması konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanan bu kısıtlamaların insan hakları ihlali olduğunu, bunu aşmanın yolunun MÜSİAD gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve diyalog içerisinde çalışmalarını devam ettirmek olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren birçok alanda açılımlar olduğunu belirten Tatar, eğitim, turizm ve tarım alanlarında gelişmeler yaşandığı söyledi.

Deniz yetki alanları, kara suları, kıta sahanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli bir devlet olduğunu belirten Tatar, hem Mavi Vatan’da hem hava sahasında hakları koruyup güçlenmenin herkesin temennisi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, bunun başarılmasıyla ülkede refahın artacağı belirterek Kıbrıs Türk halkının varlığını tüm engellemelere rağmen sürdüreceğini sözlerine ekledi.