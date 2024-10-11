Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Creditwest Bank’ın 30. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen geceye katıldı.

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Tatar, ülkemizdeki bankacılık sektörünün gelişiminden bahsederken, Pazartesi günü üçlü görüşme için gideceği New York ziyareti öncesi mesaj da verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar: “Kimisi gitsin, kimisi de gitmesin diyor. Ben gideceğim ve söyleyeceğimi söyleyeceğim. Diyeceğim şudur. Sen ne isen ben de oyum ve artısıyım. Çünkü ben KKTC Cumhurbaşkanıyım. Cumhurbaşkanı olarak eşitliğimi talep ediyorum. Halkımızın özgürlüğünü, bağımsızlığını ve tanınmayı talep ediyorum.” dedi.