Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'deki programını iptal ederek yurda dönüyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da katıldığı konferansta, Meclis'teki başkanlık seçiminde yaşanan sorun üzerine ilk uçakla yurda döneceğini açıkladı.

"Programlarımı iptal ettim, Kıbrıs’a dönüyorum." diyen Tatar, Samsun ve Trabzon'daki programlarına katılamayacağını, Meclis'in toplanabilmesi için geri döneceğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi'nin bugün yapılması gereken toplantısı halen başlamadı.

Cumhurbaşkanlığı'na Meclis Başkanı Zorlu Töre vekalet ettiği için Meclis Başkanlığı'na da Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe vekalet ediyor.

CTP'nin aldığı karar üzerine Özdenefe'nin toplantıya başkanlık etmeyeceği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı'nın yurda dönmesiyle Meclis'in Töre başkanlığında toplanması bekleniyor.