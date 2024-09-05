Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı bir Rum’un, mülkiyet sorununun çözümü için Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) yaptığı başvurunun sonuçlanmasının ve bugüne kadarki ikinci büyük tazminat miktarının ödenmesinin bile tek başına TMK’nın Rum mülkiyet iddiaları bakımından etkin bir çare olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın TMK’nın güncel faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Tatar açıklamasında, 67/2005 sayılı Yasa tahtında oluşturulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK), 2010 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin almış olduğu Demopoulos kararı ile Rumların KKTC’de bırakmış olduğu mallarıyla ilgili mülkiyet taleplerinde etkin iç hukuk yolu olarak tanındığını hatırlattı.

Bugüne kadar, Komisyona yapılan başvurulardan 1,840 tanesinin sonuçlandırıldığını kaydeden Tatar, sonuçlandırılan başvurulardan 1161’inde tazminata, 15’inde iadeye, 2 başvuru için takas ve tazminata, 1 başvuruda takasa hükmedildiğini belirtti. Tatar, 10 başvurunun ise 13/2008 sayılı Yasa kapsamında, TMK vasıtasıyla anlaşılarak neticelendirildiğini bildirdi.

“Sadece 2024 yılında TMK, 112 başvuruyu sonuçlandırmış, 200’e yakın tazminat kararının ise ödemesini gerçekleştirmiştir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugüne kadar yapılan ödemelerle 2020 yılının sonuna kadar karara bağlanan tüm başvuruların ödemeleri tamamlanmış olup, önümüzdeki dönemde de ödemeler aynı hızla yapılmaya devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Avrupa Konseyi önünde icrası devam eden “Xenides- Arestis Grubu” altında olan ve vaktiyle Demopoulos kararı öncesinde AİHM tarafından ihlal kararı verilmiş olan kısıtlı sayıdaki Rum mülkiyet kararlarından birine bile konu gayrimenkul için, Rum başvuran çözümü TMK önünde aramıştır. Söz konusu başvuru yakın zamanda TMK önünde sonuçlandırılmış, hükmedilen tazminat da geçtiğimiz günlerde ödenmiştir. Bahse konu ödeme, TMK’nın bugüne kadar yapmış olduğu en yüksek meblağı içeren ikinci ödemedir.

Bu karar dahi tek başına TMK’nın Rum mülkiyet iddiaları bakımından etkin bir çare olduğunu ortaya koymaktadır. Rum başvuran, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önündeki denetiminin sona erdirilmesi talebini de iletmiştir.

TMK uluslararası hukuka uygun olan KKTC mülkiyet düzeninin vazgeçilmez bir unsurudur. Etkinliği AİHM tarafından kabul edilen TMK’nın yürüttüğü çalışmalar anılan mahkeme kararlarının icrası bağlamında olumlu etki yaratmaktadır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamasını “TMK’nın çalışmalarına daha da etkin bir şekilde devam etmesi için, her daim müteşekkir olduğumuz Anavatan Türkiye’nin desteğiyle, başta hükümetimiz olmak üzere her türlü katkıyı koymaya ve kaynağı yaratmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle noktaladı.