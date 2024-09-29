Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta iki devletin iyi komşuluk ve işbirliği ilişkisi içinde bir arada yaşayabileceği, sürdürülebilir çözüm sağlayacak, gerçekçi yeni bir pozisyon sunuyorum” dedi.

Refah ve istikrara dayalı bir geleceğe bakmak istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Bunu başarmanın yolu, tükenmiş ve geçersiz bir temelde müzakerelerde ısrarcı olmamak, kalıbın dışında düşünmektir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'nin New York şehrine giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York Türkevi'nde basına açıklama yaptı ve barış için yaptıkları yeni çalışmaları anlattı.

- "Göç dalgasına karşı birlikte hareket..."

Cumhurbaşkanı Tatar, adada hidro-karbon yatırımları, su projeleri gibi çalışmaların Rum kesimiyle birlikte gerçekleştirilebileceği, göç dalgasına karşı iki tarafın birlikte hareket edebileceği temennilerini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Genel Sekreter'e müzakere edilmiş bir çözüme olan bağlılığımı tekrarladım. İki tarafın eşitlik ve iki taraf için karşılıklı farklı konularda nasıl işbirliği yapabileceği konusundaki görüşlerimi sundum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "egemen ve eşit bir platformda" Rum kesimiyle her zaman görüşmeye hazır olduğu mesajını yineledi.

-"Mücadelem halkımın temel insan haklarını geri kazanmaktır, vazgeçmeyeceğim"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası toplumun Kıbrıs halkına yönelik insan hakları ihlallerine son vermesi çağrısında bulunurken, "Son 60 yıldır uygulanan haksız izolasyonun kaldırılma zamanının geldiği" inancını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Mücadelem halkımın temel insan haklarını geri kazanmaktır, vazgeçmeyeceğim” diye konuştu.

_"Tutuklama kararları kabul edilemez"

"Kıbrıslı Rum lider şu anda bir zalim gibi davranıyor ve uluslararası hukuka aykırı şekilde yatırımcıları tutukluyor” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs mahkemelerinin, Türk tarafıyla iş yapan yabancı yatırımcıları hakkında tutuklama kararı almasının "kabul edilemez" olduğunu BM Genel Sekreteri Guterres'e ilettiğini belirtti.

Rum kesiminin, turizm acentelerinin faaliyetlerini durdurmak istediğini ve tur operatörlerinin seyahatini kısıtladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bunun, sadece adadaki insanlar arası temasa zarar vermediğini, ayrıca sonuç odaklı bir diyalog için "uygun bir atmosfer yaratma çabalarını" da yok ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, BM Genel Kurulu'nun 79. oturumunda yaptığı konuşmada Kıbrıs konusundaki açıklamaları için en gönülden minnettarlığımı ifade etmek istiyorum” sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "KKTC'nin tanınması gerektiğini ve artık uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkıyla diplomatik, ekonomik, sosyal her türlü ilişkiye daha da yoğunluk göstermesi gereğini, Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradan (BM Genel Kurulu'ndan) ifade etmesi Kıbrıs Türkünü ihya etmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, artık federal temelde bir çözümün mümkün olmadığı yönündeki sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı, kendilerinin de aynı doğrultuda düşündüklerini belirtti.

KKTC'nin fiili olarak 61 yıldır kendi kendini yönettiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bundan sonra iki tarafı bir yönetimde zorla buluşturacak ve Türkiye'nin adadan çekilmesine yol açacak bir federal anlayışa karşı durmak gerektiğine olan inancını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve çatışmaların bölgeye yayılma riski bağlamında, "Coğrafi konumuna baktığımızda, Kıbrıs'ın da bir hedef haline gelme ihtimali de şu anda gündemdedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha adil bir dünya kurulacaksa, orada KKTC'nin de söz hakkı olması gerektiğini kaydetti.