Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fotoğraf Sanatçıları Dostlar Derneğinin (FODER) düzenlediği sergiyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Mağusa Bandabulya Kültür Salonundaki sergide konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel mirasın korunması için tarihi eserlerin, sokak ve önemli yerlerin fotoğraflanması çalışmalarının önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

FODER’in yıllardır bu çalışmaları yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, fotoğraflar sayesinde geçmişe bakıldığında yaşanan değişimlerin kayıt altına alındığını vurguladı.

Restorasyon çalışması yapılacağında fotoğraflardan yararlanıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tarihi eserlerin ve doğal güzelliklerin fotoğraflanmasının turizme ve ülke tanıtımına katkı yaptığını kaydetti.