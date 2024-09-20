Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin , Rock Ruby Hotel dosyasının kapatılmasına onay vererek, KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’nu (TMK) bir kez daha işlevini sürdüren bir merci olarak kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, “Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin 17-19 Eylül’de Strazburg’ta gerçekleştirdiği toplantıda mülkiyet konusu ele alındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin mülkiyet rejimimizin uluslararası hukuka uygun olduğuna ve Taşınmaz Mal Komisyonunun etkin bir çare oluşturduğuna karar verdiği Demopoulos kararının sonuçlarını ortadan kaldırmak için her türlü baskıyı uygulayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) amacına ulaşamadı” dedi.

Tatar açıklamasında “Ülkemiz aleyhine başlatmış olduğu baskı politikasına yasal kılıf arayan Rum Yönetiminin bu girişimleri kararların uygulanmasının denetiminin kapatılmasına bir adım daha yaklaşılmasını da engelleyemedi.” ifadelerini kullandı.

Cumhhurbaşkanı tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gelinen aşamada, KKTC devleti olarak, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir şekilde çalışmasını teminen tüm adımlar atılmaktadır. Bu kapsamda, 2021 yılına kadar TMK tarafından hükmedilen tazminat kararları sonuçlandırılmıştır. Bundan sonraki dönemde TMK’nın etkinliğini daha da arttırmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz.”