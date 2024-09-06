Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temas ve incelemelerde bulunmak üzere ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında yer alan kabul saat 14.00 itibarıyla başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a beraberindeki heyet ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim eşlik etti.

Kabulde, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de yer aldı.

Görüşmenin ardından enerji arz güvenliğine ilişkin toplantıya geçilecek. Toplantının ardından saat 16.00’da ortak basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Başbakan Üstel, sabah yaptığı basın açıklamasında, Yılmaz’ın resmi temasları kapsamında iki yeni protokol imzalanacağını, halka iki yeni müjde verileceğini belirtmişti.