Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tatar, “Gaziantep ile tecrübelerin paylaşılması ve iş birliği oluşması bizim için çok değerlidir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada Anavatan Türkiye’nin çeşitli kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde bilgi alışverişi yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ve komite üyelerinin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Ülkede 6 bin engelli bireyin olduğunu söyleyen Tatar, engelli bireylerin yaşam standartlarını ve kalitesini artırmaya, günlük yaşam ve spor faaliyetlerine yönelik çalışmaların ortaya konulduğunu kaydetti.

Devlet olarak engelli bireylere sahip çıkmanın önemine değinen Tatar, engelli bireylerin beklentilerini karşılamak için yasal düzenlemeler ve halkın hassasiyeti çerçevesinde güzel işlere imza attıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ekip anlayışıyla yapılacak çalışmalarla engelli bireylere sahip çıkmanın önemini dile getirdi, yürütülen çalışmalarda herkese başarılar diledi.