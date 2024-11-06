Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan’da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, zirvede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, atayurttaki zirveye davet edilmesinden dolayı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a teşekkür etti.

Kırgız halkının bin yıldan beridir Karahanlı Türk Devleti ile birlikte bağımsızlığı, kültürel, milli ve manevi değerleriyle bu topraklarda varlığını sürdürdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgız halkını tebrik etti.

Türk Dünyasının eşsiz kültür hazinelerine sahip Kırgız Cumhuriyeti’nde bulunmanın manevi huzur ve mutluluğu içinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin zirvede yer almasının Kıbrıs Türkü için önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında; dili, dini, kültürü, kökü ve soyu bir olan kardeş ülkelerin bir arada olmasının Türk Dünyası’na güç verdiğini vurguladı.

Teşkilatın 2040 vizyonunda belirtildiği gibi ülkeler arasında ekonomik ilişkilerin ve işbirliklerin geliştirilmesine önem verildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, tarihi İpek Yolu’nun canlandırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de stratejik bir noktada bulunduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletler Teşkilatı’na üyeliğiyle birlikte Türk Dünyası’nın Doğu Akdeniz’deki bağlantılarının güçlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşlarıyla TDT’nin faaliyet gösterdiği her alanda çalışma yapma kararlılığında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız izolasyonların kaldırılması için verilecek desteğin önemli olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu güç ve kapasiteyle Türk Dünyası’na katkı yapacak potansiyelde olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havaalanı ve Gazi Mağusa Ticaret Limanı’nın fırsatlar yarattığını aktardı.

Eğitim adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 3 üniversitenin dünyadaki ilk bin üniversite içinde yer aldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bilim üssü olma potansiyeline sahip olunduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile asrın projesi olarak adlandırılan Türkiye’den su temin projesiyle tarım sektörü ve gıda güvenliği konusundaki potansiyele işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, adanın etrafındaki hidrokarbon kaynaklarıyla enerji sektörüne yapılacak katkının önemine vurgu yaptı.

Gelişmiş hizmet sektörü ve dünya standartlarındaki otelleriyle yılda 1 milyonu aşan turiste ev sahipliği yapıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, yatırıma açık gelişmiş altyapı, insan gücü ve çok kültürlü yapısıyla gelecek olan yatırımcılara büyük fırsatlar sunulduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası’nın Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarının temsilcisi ve yılmaz bekçisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 1983 yılında kendi geleceğini tayin etme hakkıyla devletin kurulduğunu ve zorluklara rağmen ileriye taşınmaya devam edildiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 77, 78 ve 79’uncu Genel Kurul Toplantılarında dünya liderlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısı yaptığını ve Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına destek verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında Kıbrıs’taki gerçekleri anlatma fırsatı verildiği için teşekkür ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası’nda tanınmasına yönelik yapılan girişimlere ağırlık verilmesi, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için sizlerin desteğini önemsiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirvenin resmi açılışından önce üye ülkelerin devlet başkanları ile birlikte aile fotoğrafında yer aldı.