Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü.
Maviş: “KIB-TEK özerk bir yapıya kavuşturulmalı ve bilimsel verilerle yönetilen bir kuruma dönüştürülmeli”
İstanbul ve Sakarya’da temaslarda bulunan Tatar’ı, ülkeye dönüşünde, Ercan Havalimanında Cumhurbaşkanlığı yetkilileri karşıladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da Barış Harekatı paneline katıldı, Sakarya’da konferans verdi, fahri doktora aldı, Kıbrıs gazileri, iş insanları ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi.
Editör: Burhan CANBAZ