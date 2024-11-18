Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Tanıtma Dairesi himayesinde düzenlenen 14’üncü Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin ödül törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar törende yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ülke tanıtımı yapılması amacıyla düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, klasik arabaların yer aldığı, aynı zamanda bir spor etkinliği olan ralli sayesinde katılımcılar arasında dostluk, kardeşlik ve yardımlaşmanın geliştiğine işaret etti.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında uluslararası otomobil etkinliğini düzenleyenlere ve etkinliğe katılanlara teşekkür de etti.