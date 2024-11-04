Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER), Uluslararası Final Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Eğitim Bilimleri Forumu, Türk Dünyası Eğitim Ağı "eBilig" açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar , Acapulco Otel'de dün yer alan törende yaptığı konuşmada, Türk Devletleri arasında münasebetlerin geliştirilmesinin önemine işaret ederek; sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi bağların ileriye taşınmasında eğitimin önemine dikkat çekti.

Eğitimcilerin bir araya gelip yapacakları ortak çalışmaların önemini vurgulayan Tatar, bu tür çalışmaların Türk Dünyasında geleceğin şekillendirilmesine katkı yapacağını belirtti.

Türk Birliği’nin potansiyel gücünün yakalanması için çalışmaların kararlılıkla yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası’ndaki 200 milyondan fazla Türk’ün birbirini desteklemesiyle daha iyi bir noktaya gelineceğini söyledi.

- “Ortak mücadelemiz bağımsızlığımız ve hürriyetimizdir"

Türk Dünyası’nda daha iyi iletişim kurulabilmesi için ortak alfabe konusunda karar alındığını hatırlatan Tatar; dilde, kültürde, işte ve fikirde işbirliği yapılmasının fayda getireceğini dile getirdi.

En güneyde bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletler Teşkilatı’nda gözlemci olarak yer aldığını anlatan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün 1974’te bağımsızlığını kazandığını ve 1983’te devletini kurduğunu vurguladı.

Türk Dünyası’ndaki eğitimcilere seslenen Tatar, “Ortak mücadelemiz bağımsızlığımız ve hürriyetimizdir. Bunları taçlandırmak için eğitimde işbirliği yapmak önemlidir. Başarılı insanlarımızın birlikte hareket etmesiyle daha iyi noktalara ulaşacağız. Eğitim, bilim ve ilim demektir. Eğitimcilere güveniyoruz.” dedi.