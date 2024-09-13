Güney Kıbrıs’ın Londra’daki Yüksek Komiserliği, katıldığı programda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı "KKTC Cumhurbaşkanı" olarak sunan “GB News” isimli televizyon kanalı nezdinde girişimde bulundu.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, “ayrılıkçı rejimin yasadışılığını benimseyen yanlış terminolojilerin” kullanılmaması için, Rum Yönetimi’nin diplomatik misyonları tarafından gerekli girişimlerin yapıldığını ve bu sefer de, Yüksek Komiserlik vasıtasıyla, söz konusu kanalın gelecekte bir daha bu terminolojiyi kullanmaması için girişim yapıtı.

Gotsis, gazetecilerin bu gibi “yasadışı unvanların” kullanılması tuzağına düşmemek için daha iyi bilgilendirilmiş olmaları gerektiğini ifade etti.

Gazete, Tatar’ın “GB News” kanalında gazeteci Martin Daubney’nin konuğu olduğunu ve Daubney’nin Tatar’a KKTC Cumhurbaşkanı olarak hitap ettiğini yazdı.