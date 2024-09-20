Bir süre önce, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinde bir araya geldiği Güney Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile almış oldukları ortak karar ile 1974’e kadar bir Türk Köyü olan Mari yani Türkçe ismi ile Tatlısu’ya bir deniz üssü kurma kararı aldıklarını açıklamışlardı.

Bunun üzerine Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile almış oldukları ortak kararla, Mari deniz üssü kurma kararına, sanatla cevap verme kararı alındı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın ortaklaşa almış oldukları bu silahlanma çalışmalarına tepki koymak amacıyla, Türkiye Devlet Tiyatroları’nın “Yüzyıllık Destan” oyununun, Tatlısu’da sahnelenmesine karar verilmiştir.

ATAOĞLU; “TÜM HALKIMIZI OYUNA GELEREK, VERİLECEK OLAN CEVABIN DAHA DA GÜR ÇIKMASINA KATKI KOYMAYA ÇAĞIRIYORUM”

Konu ile ilgili olarak Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptığı açıklamasında, Rum - Yunan ikilisinin savaş çığırtkanlığı ve barışa karşı silahlanma hareketine karşı, Tatlısu’dan ve bir sanat dalı aracılığı ile cevap verilme kararının alındığını belirtti.

Ataoğlu, seçilen oyunun da cevaba daha da bir anlam katacağını belirterek, tüm halkı oyunu izlemeye, verilecek olan cevabın daha da gür çıkmasına katkı koymaya çağırdı.

Türkiye Devlet Tiyatroları’nın “Yüzyıllık Destan” oyunu, 23 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de Tatlısu’da sahnelenecek.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğinde Tatlısu’da köy meydanında sahnelenecek oyun, ücretsiz ve halka açık olacaktır.

Oyunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Emre Başer canlandırıyor. Metin yazarlığını Haluk Özenç, Yönetmenliğini Barış Erdenk’in yaptığı oyun 23 Nisan 1920’de Meclis açılıncaya kadar neler yaşandığını, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kol kola çıktıkları süreci, Anadolu’da yakılan bağımsızlık ateşini anlatıyor.

Oyunun dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Akarsu, Işık tasarımı Osman Uzgören ve Mustafa Bal, Müziği Gürkan Çakıcı imzasını taşıyor.

Editör: Kıbrıs Genç Tv