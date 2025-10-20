Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman’ı tebrik etti.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun
Numan kurtulmuş açıklamasında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde, resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyor, seçimin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ülkemiz ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kıbrıs Türklerinin haklı davasını her hâl ve şartta savunmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.