TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Bozdağ, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu bildirdi.

Genel Kurulda genel görüşme önergesinin okunmasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kesinleşmiş mahkeme hükmünün okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliğinin düştüğü oturumu Bozdağ'ın yönettiğini belirterek, usul tartışması açılmasını talep etti. Bunun üzerine Bozdağ, usul tartışması açtı.

Usul tartışması sırasında söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, AK Parti sıralarına doğru "Sizde hiç utanma yok" ifadesini kullanması üzerine tartışma çıktı. Bozdağ, birleşime ara verdi.

Aranın ardından tekrar oturumu açan Bozdağ, milletvekilleri temiz bir dil kullanmaları konusunda uyardı.

Genel Kurulda arbede yaşandı

Tekrar kürsüye gelen Ahmet Şık'ın AK Parti sıralara yönelik ifadeleri sonrasında yeniden tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Bozdağ oturama ara verirken, Genel Kurulda arbede yaşandı. Arbede sırasında Şık yere düştü.

Olağanüstü toplantıya MHP katılmadı. Ayağını kırdığı açıklanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıyı izlemek için TBMM Genel Kurul Salonu'na geldi. Özel'in ayağında ortopedik destek bulunduğu görüldü. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve milletvekilleri, toplantı sırasında Özgür Özel'in yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Toplantıya İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tulay Hatımoğulları Oruç da katıldı.