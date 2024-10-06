İsrail'in saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde...

Meclis Genel Kurulu, 8 Ekim Salı günü toplanacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler milletvekillerini bilgilendirecek. Kapalı oturum yapılıp yapılmamasına, birleşim açıldıktan sonra karar verilecek.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin, Genel Kurul görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. 42 maddeden oluşan teklifin, 25 maddesi kabul edildi. Teklif ile öğretmene yönelik şiddetin cezası artacak. Eğitimcilere yönelik; kasten yaralama suçuna 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası verilebilecek.

Teklife göre, Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisince verilecek.

Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen ünvanı için başvurabilecek.

Ayrıca Genel Kurul, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçecek.

İslam düşmanlığı Meclis gündeminde

Meclis komisyonlarında da yoğun mesai sürecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamafobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, çarşamba toplanacak. Toplantıda; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, islam düşmanlığı ve ırkçılık konusunda sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri de Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.