TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TC 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin görüşmeler başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, burada yaptığı konuşmada, 2026 yılı bütçe sürecinin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyona sunumuyla başlayacağını ve bir aydan fazla sürecek yoğun bir mesai gerçekleştireceklerini söyledi.

Bugünkü sunumun ardından 30 Ekim Perşembe günü bütçe teklifinin geneli ve Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeleri gerçekleştireceklerini anlatan Muş, "Devamında da ilan edilen bütçe görüşme takviminde yer alan kamu idarelerinin sırasıyla bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarını görüşeceğiz. Önceki yıllarda olduğu gibi bütçe görüşmelerini, her gün bir bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlar olacak şekilde 28 Kasım Cuma günü tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Bütçe müzakere sürecinde, merkezi yönetim kapsamında TBMM ve Cumhurbaşkanlığının yanı sıra 17 bakanlığın, toplamda ise 228 kamu idaresinin bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporunun ele alınacağını belirten Muş, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Komisyon Başkanı Muş, konuşmasının ardından usul tartışması açılmasını talep eden milletvekillerine söz verdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2026 yılı bütçesini ve ekonomi politikalarını eleştirdi, bütçe görüşmelerinin canlı yayımlanmasını talep etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, bütçe teklifine ilişkin dokümanların kendilerine geç ulaştırıldığını ve bunların yetersiz olduklarını savundu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunumuna başladı.