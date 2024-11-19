Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, Cumhuriyet Meclisi’nden yaşanan Başkanlık krizinin halka hizmet için seçilmiş olanların halktan tamamen kopmasının sonucu olduğunu savundu.

Yaylalı, çok hızlı şekilde erken seçime gidilmesinin artık kaçınılmaz bir hal aldığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Yaylalı, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin Kıbrıs Türk tarihinin en kötü dönemini yaşadığını, mal ve hizmet piyasalarında sürekli hale gelen fiyat artışları sayesinde alım güçleri sürekli olarak azalan insanların her geçen gün yoksullaştığını, üretim yapan tüm sektörlerin yok olma noktasına geldiğini, ülkede hiç kimse ve hiçbir makam tarafından kontrol edilmeyen yabancı nüfusun akıl almaz bir şekilde ülkeye giriş yaptığını iddia etti.

- “Halka hizmet için seçilenler halktan tamamen kopmuş durumda”

İyi eğitim alan ve kalifikasyonu yüksek gençlerin sürekli olarak ülkelerini terk ettiği ve göç yollarında olduğunu ifade eden Yaylalı, yolların artık yaya ve araç trafiği için tamamen yetersiz ve her an ölümle sonuçlanacak kazaların yaşanabileceği bir duruma geldiğini belirtti.

Halkın hiç gündeminde olmayan konularla ilgilenen siyaset kurumunun, ülke ve halk gündeminin tamamen dışında olduğunu ifade eden Yaylalı, halka hizmet için seçilen kişilerin tamamen halktan kopmuş durumda olduğu savundu.

Yaylalı, dünyada tarım krizinin etkisinin giderek arttığını, Türk lirasındaki değer kayıplarının ve bunların sonucu yaşanan devalüasyon ve dolayısıyla yaşanmakta olan enflasyon ve benzeri ciddi ekonomik ve sosyal sıkıntıların yarattığı onlarca sorunu çözmesi gereken yönetimin, Cumhuriyet Meclisi’ndeki diğer halk temsilcilerinin de katkısıyla yaklaşık 4 aydır hiçbir icraat yapmadığını savundu.

- “Çok hızlı şekilde erken seçime gidilmeli”

Yaylalı, gelinen aşamada çok hızlı şekilde erken seçime gidilmesinin artık kaçınılmaz bir hal aldığını kaydetti.

Kendi kendini idare etmekten aciz bir duruma getirildiğini ileri sürdüğü kurum ve siyasi yapıların, ülkeyi yönetebilmesinin imkânsız olduğu savunan Yaylalı, egemenliğin gerçek sahibi olan Kıbrıs Türk halkına başvurulması ve tekrar halkın iradesi ile oluşacak, halkı için çalışacak, halkçı anlayışa sahip yeni bir yönetimin icra makamlarına gelmesi gerektiğini belirtti.

Halkın bozuk düzene sessiz ve tepkisiz kaldığı sürece mevcut yapının değişmeyeceğini herkesin çok iyi bilmesi gerektiğini dile getiren Yaylalı, TDP olarak halihazırdaki Meclis yapısının ve mevcut yönetim yapılanması ve anlayışının Kıbrıs Türk halkına layık olmadığını ve Kıbrıslı Türkleri temsil etmediğini düşündüklerini söyledi.

Hükümet edenlere, “Memleketi batırdınız, insanlarımızı yoksullaştırdınız, ülkelerinden göç ettirdiniz, hala daha koltuk derdindesiniz.” şeklinde iddialarda bulunan Yaylalı, “İvedi olarak yapılacak bir erken genel seçimle, Kıbrıs Türk halkının demokratik yöntemlerle kendine yaraşır, kendine layık bir yönetim yapısını oluşturması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.