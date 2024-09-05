Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gazimağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, 6 Şubat depremleri ardından okulların güçlendirilmesi için toplanan paraların hükümet tarafından başka alanlara kullanıldığını savundu.

Yazılı açıklama yapan Balcı, eğitim alanında yaşanılan yapısal sorunların devam ettiğine işaret ederek, deprem sonrası hızla boşaltılan okulların büyük bir kısmının gerekli önlemler alınmadan yeniden öğrencilere açıldığını belirtti.

Bazı okullarda ise sağlıksız koşullarda eğitim verilmesine neden olan konteyner sınıfların oluşturulduğuna değinen Balcı, “Bu durum, çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim almadığının açık bir göstergesidir” görüşünü öne sürdü.

Gazimağusa’da yalnızca Namık Kemal Lisesi’nin tamamen boşaltıldığını, güçlendirme projelerinin ardından tadilat çalışmalarına başlandığını ifade eden Balcı, ancak yüklenici firmanın ödenmemesi nedeniyle çalışmaların durma noktasına geldiğini kaydetti.

Balcı, deprem sonrası büyük bir hassasiyetle toplanan yardımlar ve fonların, eğitim için kullanılması gerekirken, Maliye Bakanlığı tarafından maaş ödemeleri için harcandığını savunarak, eleştirilerde bulundu.

Namık Kemal Lisesi inşaatının durdurulmasının çocuklara ve eğitime verilen değerin sorgulanmasına neden olduğunu söyleyen Balcı, hükümetin okullar için ayrılan bütçeyi, okulların güçlendirilmesi için kullanması gerektiğini vurguladı.

Balcı, “Önceliğimiz, çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim almasını sağlamak olmalıdır. Bu nedenle yetkilileri bir an önce adım atmaya ve inşaat çalışmalarını derhal yeniden başlatmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.