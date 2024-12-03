Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 31 Ekim 2024 tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Aralık tarihine kadar kapatmaları gerektiği bildirildi.

Daireden yapılan duyuruda, 31 Ekim 2024 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği kaydedildi.

Ayrıca, Kasım 2023 ayı sonu itibariyle Daireye 12 fatura donemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek abonelikleri sonlandırılacağı açıklandı.