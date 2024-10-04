Güney Kıbrıs’ta terörizmle ilişkili içeriklerin internet ve sosyal medyada yayılmasının önlenmesine ilişkin bir yasa, Meclis'te onayladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Meclis'in dünkü oturumunda, terörizmle ilişkili içeriklerin internet ve sosyal medyada yayılmasının önlenmesine ilişkin mevzuatın AB mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesi için gerekli olan bir yasayı onayladığını yazdı.

Gazete, söz konusu yasayla, terörizm içerikli materyallerin internette tespit edilmesi ve çıkarılması önlemlerinin alınması ve kişisel verilerin korunması gibi unsurların sağlanacağını aktardı.