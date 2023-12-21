Türk Hava Yolları (THY), geniş gövdeli uçaklarla sefer düzenlemeye başladığı Yeni Ercan Havalimanı'yla KKTC'de taşıdığı yolcu sayısını yüzde 16 artırdı.

20 Temmuz'da açılışı yapılan, KKTC'nin ve Ada'nın en büyük havalimanı haline gelen Ercan Havalimanı, toplam 3 bin 100 metre uzunluğundaki yeni pisti ve terminaliyle geniş gövdeli uçakların inişine olanaklı hale geldi.

THY ve KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığının ortak çalışmaları sayesinde Türkiye'den Ada'ya turizm amaçlı giden yolcu sayısı da arttı.

Geniş gövdeli uçaklarla 1 Kasım'dan itibaren Ercan Havalimanı'ndaki seferlere başlayan THY, 280 bin olan koltuk kapasitesini 301 bine yükseltti.

Bu sayede hava yolu şirketinin yolcu sayısının geçen yıla göre yüzde 16 arttığı kaydedildi.

İstanbul-Ercan hattında günde 7 karşılıklı sefer düzenleyen THY, KKTC Turizm Bakanlığı ile işbirliğiyle Ada'nın doğal güzelliklerinin tanıtılması için Türkiye çıkışlı yolculara biletleri avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, THY ve KKTC Turizm Bakanlığı tarafından yenilenen Ercan Havalimanı ve Kıbrıs turizmini tanıtım amaçlı düzenlenen basın gezisinde gazetecilere konuştu.

Feyzioğlu, KKTC'nin Ada'nın ve yakın çevrenin en büyük havalimanlarından birine kavuştuğunu dile getirerek "Kıbrıs Adası'nın en büyüğü. Türkiye'nin en büyük 6 ya da 7'nci büyük havalimanı ile eşit büyüklükte bir havalimanı hem yeni terminal binası hem de yeni pisti ile. Büyük ve geniş gövdeli uçakların inebileceği bir pist. Modern bir havalimanında ne varsa artık KKTC'nin devlet havalimanında da bunlar var. Bu havalimanın bitmesi Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hayaliydi. KKTC hükümeti ile yakın çalışarak bu havalimanın bitmesi için tüm desteği Cumhurbaşkanı'mız verdi." diye konuştu.

Önceki terminalin yıllık 800 bin kapasiteli olduğunu aktaran Feyzioğlu, bu nedenle yoğun sezonlarda havalimanında çok büyük bir karmaşa ve memnuniyetsizliklerin ortaya çıktığını kaydetti.

Feyzioğlu, "KKTC, 800 binden yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine kavuştu. Bu çok önemli çünkü Ada'ya ya denizden geleceksiniz ya da havadan. KKTC'nin ekonomisinin, hizmet sektörünün, yatırımların her anlamda gelişmesi için ulaşımı sağlamanız lazım. Havalimanı kapasitesinin artması 30 bin yatak sayısına sahip KKTC'nin bu yatak sayısını artıracak yatırımlara açılması demektir." ifadelerini kullandı.

Yeni pistin geniş gövdeli uçakların inmesine imkan sağladığını vurgulayan Feyzioğlu, bunun da bilet fiyatlarını ve koltuk başına maliyeti düşürdüğünü söyledi.

THY'nin de bilet fiyatlarını aşağıya çektiğini belirten Feyzioğlu, "Diğer hava yolu şirketleri de buna bağlı olarak hareket etmeye başladı. Çünkü THY, her zaman lokomotiftir, öncüdür." dedi.

- "Uçaktan inerken gördüğünüz o kuru topraklar binlerce yıl sonra suya kavuşacak"

KKTC'nin su sorununun çözüldüğünü, sıranın tarımsal sulamaya geçişin sağlanmasına geldiğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla Ada'ya birkaç yıl önce Dragon Çayı'ndan bereket suyu geldi. Yıllık 70 milyon metreküp su geliyor. Bugün Ada'da Türkiye'nin suyunun erişmediği hiçbir yerleşim mahalli yok. Birtakım belediyelerin dağıtım amaçlı yapacağı işler kaldı ama bizim ana hat olarak kullanma suyunu eriştirmediğimiz yer yok. Bu muazzam bir şey. Şimdi tarımsal sulamanın projesini başlattık. Üç yıl içinde uçaktan inerken gördüğünüz o kuru topraklar binlerce yıl sonra suya kavuşacak. Bambaşka bir coğrafya göreceksiniz burada. Bu Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak. Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi gelişecek."

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yeni terminalin, uzatılan pistin, geniş gövdeli uçakla ilave seferlerin ve bilet fiyatlarının uygunluğunun turizme olumlu yansıdığını belirtti.

Ataoğlu, "THY, bu dev yatırımı destekleyerek lokomotif oldu. Mevcut yatak sayımızda da ciddi artışlar yaşandı. Bakanlığımız ve üniversitelerin işbirliği ile doğal güzellik ve tarihi zenginliğimizi anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- Yeni Ercan Havalimanı

Daha fazla yolcu kapasitesine sahip olan Yeni Ercan Havalimanı, daha geniş ve ferah sosyal alanlarla yolculara hizmet vermeye başladı.

Daha önce 2 bin 755 metrelik mevcudun yerine 3 bin 100 metrelik yeni piste kavuşan havalimanı, her model yolcu uçağının kullanımına müsait hale geldi.

Toplam 9 körük ve 21 de açık olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı bulunan havalimanı, 1500 araçlık kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla yolculara hizmet veriyor.