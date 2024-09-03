TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, dijital platform Netflix’te yayınlanacağı duyurulan “Famagusta” adlı dizinin birtakım odakların tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle sahnelemeye çalıştığı düzmece bir kurgudan ibaret olduğunu belirtti. Kıbrıs’ta 50 yıldır iki halkın barış içinde yaşadığını, bunun 1974 yılında Türkiye’nin düzenlediği Barış Harekatı sayesinde olduğunu kaydeden Dr. Basa’nın açıklaması şöyle;

“Yarım asırdır Kıbrıs’ta iki halk barış içinde yaşıyor ise barış Harekatı’nın ne kadar haklı olduğunun en önemli göstergesidir. Böylesine bir harekat nedeniyle Türk askerini sözde ‘işgalci’ olarak göstermek kabul edilemez. Bu gerçekleri çarpıtmaktır. Bugün Kıbrıs’ta bir işgal var. Ama bu işgali yapan Kıbrıslı Rumlardır. 1963 yılında Kıbrıslı Türkleri ortak Cumhuriyetten, Kıbrıs Cumhuriyetinden atarak tüm Kıbrıs’ın sahibiymişler gibi Kıbrıs Cumhuriyetini işgal etmişlerdir. Ayrıca Kıbrıs’ta Türkleri adadan çıkarmaya, topluca katletmeye kalkıştılar. Türkiye’nin 1974’de düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı bugün adada bir tek Türk bile kalmazdı. Soykırımın dik alası olurdu.

O nedenle Dünya gerçekleri bu kadar yalın bir şekilde orta da dururken yalan propagandayı bu şekilde yaymak platforma da yakışmaz, sanata da gölge düşürür

“YALAN PROPAGANDAYI KABUL ETMİYORUZ”

Kıbrıs’a gelip barışı sağlayan bir millet aleyhine dijital platformda yapılan bu yalan propagandayı kabul etmiyoruz. Böylesi saygısız ve yalan bir propagandaya alet olan Netflix’i kınıyoruz.

Gerçekleri yansıtmayan bu dizinin geri çekilmesi en doğrusu olacaktır. Türk İnternet Medya Birliği olarak Netflix’e bu çağrımızı iletiyoruz.

Bu yalan ve çirkin propagandaya alet olan Netflix’i protesto ediyor, üyeliğimi sonlandırıyorum. Tarihi gerçekleri çarpıtan dijital platforma aynı tepkiyi herkesin göstermesi çağrısında bulunuyorum