Türkiye’de milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Büyük Britanya etabında ilk yarışı birinci sırada tamamladı.

İngiltere'nin Leicestershire kontluğundaki 4 kilometrelik Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışına Toprak Razgatlıoğlu, pole pozisyonunda başladı.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. durağında yarışı en yakın rakibi Alex Lowes'un 11.3 saniye önünde tamamlayarak üst üste beşinci zaferini elde etti.

Yarışı Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ikinci, Aruba Ducati'den İspanyol sporcu Alvaro Bautista ise üçüncü sırada tamamladı.

Bu sezon Rokit BMW takımıyla şampiyonluğu hedefleyen Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 204 puanla ilk, İtalyan sporcu Nicolo Bulega 171 puanla ikinci, Alvaro Bautista da yine 171 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.